Et wäert drop erauslafen, datt och hei am Land bei gréisseren Evenementer méi streng Kontrolle kommen.

Dës och fir Geimpfter oder Persounen, déi nees gesond sinn. D'Tendenz geet och dëse Wanter nees a Richtung reegelméisseg testen an dat fir jiddereen. An dofir sinn d‘Testkapazitéite gefrot.

Zanter dem Fréijoer ass et schonn a 64 Apdikten uechter d'Land méiglech, en zertifiéierte Schnelltest maachen ze loossen. Zanter, datt de Covid-Check den 1. November a Kraaft getrueden ass, wier d'Demande dräi mol esou héich ewéi virdrun.

Nieft dem Test kann ee sech an Zukunft awer och an der Apdikt géint Covid-19 impfe loossen.

Impfen beim Apdikter

„Mir schaffen vu Moies 8 bis Owes," sou de President vum Syndicat vun den Apdikter. „Munch ee géif u seng Limitte stoussen. Fir zertifiéiert Schnelltester duerchzeféieren, bräicht ee Plaz, qualifizéiert Leit an eng securiséiert Connectioun fir op Guichet.lu fir de QR-Code. En Opwand, dee säin Präis huet, esou den Alain de Bourcy, President vun den Apdikter.

„Et ass schonn den Ënnerscheed, ob een 100 Schnelltester den Dag mécht oder just 3. Eng Apdikt an engem urbanen Zentrum, déi der vill mécht, ka sech e bësse méi positionéieren an d‘Aarbecht duerch méi Personal besser opgedeelt kréien an dofir méi bëlleg sinn. Wann et awer elo eng Apdikt ass, déi an enger méi ruraler Gemeng ass, wou een Apdikter vläicht eleng mat zwou Hëllefe schafft, dee ka seng Apdikt net zoumaachen, fir Tester ze maachen. Dofir sinn déi da mol méi deier.“

De Präis vun engem zertifiéierten Test ass net vum Staat festgesat. De Präis soll awer seriö bleiwen, esou d‘Associatioun vun den Apdikter. Den Alain de Bourcy:

„Déi méi bëlleg Tester leien allgemeng bei 20 Euro. Et sinn der déi mol 25 – dat ass de Gros vum Marché. Déi, déi 30, 35 Euro froen, si relativ deier.“

Vun Enn Dezember u wäerten d'Apdikter och géint e Covid-19 impfen. Den Accord mat der Regierung steet. Elo geet et drëms, dat ganz konkreet ze organiséieren. De legislative Kader ass um Instanzewee.

„Mir sinn eis mat der Santé an der Regierung eens. De Kader steet. Dat ka séier ëmgesat ginn. Do wäert drastoen, datt d‘Apdikter eng Formatioun musse matmaachen, fir geléiert ze ginn, wéi een impft. Mat de Feierdeeg an allem wäert et am Dezember kënne starten.“

Impfen. Lokal. No beim Bierger. Duerch eng Vertrauenspersoun. Eng Rei Froe bleiwe bis dohin awer nach ze klären: vum néidege Raum, eriwwer bis wie geimpft gëtt: éischt Dosis, Rappell, Booster-Impfung?