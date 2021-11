De Samschdegmoie waren d'Stroossen op ville Plazen am Land wäiss. Éischt Flacke si schonn e Freideg de Moien erofkomm.

E Samschdeg am Laf vum Moie ka plazeweis nach Schnéi falen, besonnesch am Norde vu Lëtzebuerg. Wat ee méi Richtung Musel geet, wat sech méi Reen drënner mëscht. Nomëttes sinn och dréche Momenter z'erwaarden. D'Grenz, wou de Schnéi a Reen iwwergeet, pendelt de ganzen Dag iwwer tëschent 300 a 400 Meter, bäi Wäerter tëschent -1 an 2 Grad. Och de Rescht vum Weekend geet esou weider, mat ëmmer erëm Schnéi oder Schnéireen-Schaueren.

© Mobile Reporter

Meteolux hat eng Wiederwarnung vun e Freideg den Owend 18 Auer bis e Samschdeg de Moie 7.59 Auer erausginn. Am Süde gouf mat engem bis dräi Zentimeter Schnéi gerechent, am Norden esouguer mat bis zu 6 Zentimeter.