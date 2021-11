Si gouf fir d'Lescht um Freideg um 17 Auer zu Dikrech gesinn an engem Bus.

Si ass 1,53m grouss, schlank an huet laang brong Hoer a brong Aen.

D'Fra hat eng blo Jeansbox, een hellgroe Pullover an eng schwaarz Jackett mat engem pelze Kol un. Et handelt sech ëm eng Persoun mat Autismus, déi sech awer gutt mat Bus an Zuchverbindungen auskennt.