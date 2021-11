D'Lily Gansen schwätzt vu Virwërf, déi hir géintiwwer gemaach ginn, un deenen awer näischt dru wier. Rieds ass ënnert anerem vun Detournement.

Foyer de la femme virum Aus? E Reportage vum Dany Rasqué

De Foyer de la femme steet virun engem Ëmbroch an huet e Kongress viru sech, deen net einfach dierft ginn. No méi wéi 4 Joerzéngten un der Spëtzt vun der ASBL huet d'Lily Gansen decidéiert, datt et un der Zäit wier, hire Posten zur Verfügung ze stellen.

Si confirméiert domadder eng RTL Informatioun vu viru knapp zwou Wochen a schwätzt an engem Interview iwwert d'Hannergrënn vun hirer Demissioun.

Gesondheetlech Grënn, den Alter an awer och d'Ambiance an der Organisatioun nennt d'Lily Gansen als Ursaach fir hire Récktrëtt. D'Fra, déi 1936 gebuer ass, seet et wier elo genuch.

"Ech hat am Viraus gesot, ech géif nach ee Kongress matmaachen an dann net méi, well ech fannen egal wéi gutt oder wéi schlecht et enger Organisatioun geet, wann ee bis esou vill Joren do ass, soll een anerer un d'Rudder loossen. Ech fannen, dat ass besser a wann et geet, kann een nach ëmmer eppes maachen. Dat war mäi Prinzip vu jeehier an dat ass elo agetrueden, op Grond vu verschiddene Saachen. Klengegkeeten, wou normal Leit géifen driwwer laachen, mä et sinn ëmmer Leit, déi et opgräifen."

D'Lily Gansen schwätzt vu Virwërf, déi hir géintiwwer gemaach ginn, un deenen awer näischt dru wier. Virwërf, bei deenen et ëm Sue geet an déi bis elo och Keen an der Ëffentlechkeet wollt widderhuelen.

D'Lily Gansen ass net déi eenzeg, déi rezent demissionéiert huet, och d'Trésorière zitt sech zeréck.

Successeuren fir déi zwee Posten gëtt et nach net. D'Exekutiv an där nieft der Presidentin an der Trésorière nach eng Dosen aner Leit sinn an déi eng kollektiv Responsabilitéit huet, huet Ënnerstëtzung bei engem Affekot a Mediateur gesicht.

Seng Aufgab ass et den Ament, de Verwaltungsrot ze beroden an enger Zäit, déi fir e Grupp Benevoller, net einfach wier, kréie mer gesot. Zesummen sollen eng Rei Saachen opgeschafft ginn. Et gëtt eng Zort Audit, eng Bestandsopnam gemeet an da kënnt de Kongress am éischten Trimester dat anert Joer zesummen. Spéitstens, heescht et. Net ausgeschloss, datt den ëffentlechen Drock esou grouss gëtt, datt ee sech vläicht éischter misst mat de Memberen zesummesetzen. Allerdéngs ass dat den Ament Pandemie-bedéngt och net esou einfach.

Op alle Fall gëtt et e Kongress, op deem et net mat schéine Wierder, Kaffi a Kuch gedoe ass. E Kongress, op deem et méi haart kéint hiergoen, well et an der ASBL Leit géifen, déi onzefridde wieren. Leit, déi Rechenschaft fuerderen, notamment iwwert d'Finanzen. De leschte Kongress ass 3 Joer hier.

D'ASBL war besonnesch an d'Laberente komm, nodeems se sech aus engem Compromis huet missen eraus kafen, dee se an der Belsch ënnerschriwwen hat, fir en neien Hotel zu La Panne. Déi finanziell Mëttel hunn deemools gefeelt an de Compromis, deen dowéinst net konnt respektéiert ginn, huet zousätzlech Sue kascht.

D'Membere solle geschwënn Äntwerten op hir Froen kréien an och d'Lily Gansen ënnersträicht, datt si de Leit well Ried an Äntwert stoen:

"Jo! Dat hunn ech en och versprach! Ech stoung nach fir alles Ried an Äntwert!"

Dat anert Joer, dierft sech dann decidéieren, wéi et fir de Foyer de la femme virugeet, 92 Joer, nodeems e gegrënnt gouf. Deen Ament weist sech och, wéi vill vun de méi wéi 8.000 Memberen, déi d'Organisatioun ugëtt ze hunn, iwwerhaapt nach aktiv sinn.