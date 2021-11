D'Awunner an der Ëmgéigend sollen hir Dieren a Fënsteren zouloosse wéinst dem Damp an de Site vum Brand evitéieren.

D'Rettungsekippen sinn op der Plaz.

Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Hei d'Schreiwes vum CGDIS

Nous tenons à vous informer d’un incendie d’envergure à Esch-sur-Alzette, plus précis dans l’ancienne « Nuddelsfabrik » dans la rue de Belvaux. Les services de secours sont sur place. En même-temps, nous vous demandons d’informer la population dans le secteur de tenir fermé les portes et fenêtres de leur habitations à cause des fumées et d’éviter le lieu d’intervention.