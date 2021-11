Jeeweils 2 Autoe krute sech an der Nuecht op e Sonndeg zu Esch ze paken.

Déi éischte Kéier hat et kuerz no 1 Auer an der Rue Michel Rodange gerabbelt. 1 Persoun gouf dobäi verwonnt.

Am Rond-point Raemerich si géint 4 Auer an der Nuecht zwee Autoen net laanschtenee komm. De Bilan sinn 3 Blesséierter.

Um CR324 Pënsch a Richtung Boukels ass e Gefier an de Gruef geroden. Heibäi ass ee Mënsch blesséiert ginn.