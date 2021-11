Geschäftsleit bei hiren Auto begleeden, Touristen de Wee weisen oder bei Streidereie schlichten. "À vos côtés" suergt mat Kommunikatioun fir Wuelbefannen.

Am Dezember 2020 gouf dëse Service vun der Institutioun Inter-Actions an der Stad Lëtzebuerg en Place gesat. Et war eng Reaktioun op en Onsécherheetsgefill vun den Awunner vum Garer Quartier. Am Ufank war d'Aarbecht vun den "À vos côtés"-Mataarbechter méi schwiereg. D'Leit hunn d'Ekipp a grénger Kleedung net kannt a wosste näischt vun de Servicer, déi si ubidden. Elo, bal e Joer méi spéit, sinn déi 13 Mataarbechter e feste Bestanddeel vum Garer a Bouneweger Quartier.

Si si keen Ersatz fir d'Police oder Sécherheetsbeamten, mee e Grupp, deen eleng mat Nolauschteren an respektvoller Kommunikatioun versicht, Konflikter tëscht Awunner, Geschäftsleit, Sans-Abrien a jidderengem, deen am Quartier ënnerwee ass, ze léisen.

Hir Presenz gëtt ëmmer méi akzeptéiert a respektéiert. Mëttlerweil gi si reegelméisseg op hiren Tier duerch d'Stroossen ugeschwat oder ugeruff, wann e Problem ass. En Drogekonsument virun enger friemer Hausdier oder Leit, déi op der Gare schaffen an owes net eleng bis bei hiren Auto trëppele wëllen, "À vos côtés" iwwerhëlt vill verschidde Rollen. Sou gi si och reegelméisseg geruff, wann d'Diskussioune riskéieren ze eskaléieren. Hei versiche si, als Mediateuren ze agéieren, wat och meeschtens gutt klappt. Si wëssen awer genee, wéi eng Situatiounen net méi an hiren Aufgabeberäich falen a wéini d'Police aschreide muss.

Déi meescht vun der "À vos côtés"-Ekipp kenne sech scho méi laang, duerch aner Servicer vun Inter-Actions. De Responsabelen Ernest Dupljak ass Kampfsportler an huet virdru beim Service "Streetsport" vun Inter-Actions Jonken Kampfsport bäibruecht. Dobäi geet et manner ëm de Sport, mee méi drëms, déi Jonk vun der Strooss ewechzehalen a si ze ënnerstëtzen. Sou sinn am Ernest Dubljak senger "À vos côtés"-Ekipp elo Leit, déi hie fréier selwer trainéiert huet. Zesummen huet déi ganz Ekipp dunn a Formatioune geléiert, wéi ee richteg verbal an non-verbal kommunizéiert a wéi ee Konflikter léise kann.

© Céline Spithoven/RTL

Fir d'Stad Lëtzebuerg ass "À vos côtés"e Succès. Eleng duerch hir Presenz hale si zum Beispill Drogendealer vun de Schoule fort. Och bei de Leit kënnt dëse Service gutt un an d'Nofro ass grouss. Esou grouss, dass d'Ekipp elo nach 4 Mataarbechter bäi kritt, 2 zu Bouneweg an 2 op der Gare. Ausserdeem ginn och d'Horairen ugepasst. Sou ass "À vos côtés" geschwënn och scho moies fréi an deenen zwee Quartieren ënnerwee an och Owes eng Stonn méi laang.

"À vos côtés" och an anere Stater Quartieren anzeféieren, plangt d'Stad Lëtzebuerg den Ament net. Et géif ee sech do awer nom Besoin vun de Awunner riichten an d'Situatiounen analyséieren.