Wéi d'Police schreift, goufen et tëscht e Sonndeg am Nomëtteg an e Méindeg de Moien e sëllegen Abréch, sou z.B. zu Alzeng, Bartreng an Amber.

Da goufen awer och 2 Abréch zu Zolwer gemellt, een zu Gräisch, zu Esch an an der Stad.