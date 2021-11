An der Fondation Jean-Pierre Pescatore an der Stad koum et zu e puer Infektiounen.

Dat hunn de Familljeministère, d'Santé an déi Responsabel vum betraffenen Altersheem e Méindeg an engem Schreiwes matgedeelt. Am Ganzen hu sech 9 Leit mam Covid-19 an der Unité de vie infizéiert, dorënner 8 Residanten an 1 Mataarbechter. Vun deenen 8 Persoune sinn der 7 komplett geimpft. 6 vun hinnen haten och schonn hir drëtt Impfung kritt. De Gros vun de Betraffenen huet liicht Symptomer, ma 3 Residenten hu misse wéinst Komplikatiounen an d'Spidol. Och d'Persoun vum Fleegepersonal ass komplett geimpft. Déi néideg verschäerfte Mesurë goufen en place gesat. Visitte sinn nach méiglech, awer limitéiert. De Restaurant vum Cipa bleift bis op Weideres zou.

En Dënschdeg gëtt et déi nächst gréisser Test-Aktioun an der concernéierter Unitéit. Den 2. Dezember ginn dann am ganze Cipa PCR-Tester gemaach. Schreiwes Plusieurs infections liées à la COVID-19 au sein du CIPA Pescatore à Luxembourg-Ville (29.11.2021) Communiqué par : ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région / ministère de la Santé / CIPA Fondation Jean-Pierre Pescatore La Fondation Jean-Pierre Pescatore connaît actuellement un cluster de personnes infectées à la COVID-19 au sein d’une unité de vie. 9 personnes, 8 résidents et 1 membre du personnel, sont actuellement positives à la COVID-19. 7 résidents sont complètement vaccinés (6 résidents ont reçu 3 doses, 1 résident a reçu 2 doses) la majorité d’entre eux présente des symptômes mineurs, voire n’a aucun symptôme. 3 résidents, dont l’état de santé a déjà été altéré dû à d’autres comorbidités, sont actuellement hospitalisés. Le membre du personnel testé positif est complètement vacciné. Le Centre intégré pour personnes âgées a mis en place toutes les mesures recommandées par l’Inspection sanitaire de la Direction de la santé. Ainsi, sur l’unité concernée, les salles communes sont fermées, les activités sont suspendues et les visites restent possibles, mais limitées. Le restaurant principal du CIPA restera aussi fermé. Un prochain testing PCR du LNS pour les résidents et le personnel de l’unité concernée est prévu pour demain (30 novembre 2021). Un testing PCR pour l’ensemble de la communauté (résidents et personnel) du CIPA est prévu pour le 2 décembre.