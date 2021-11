De Pitt Wagner krut am Top Secret een Abléck an déi mëttlerweil eidel Pompjeeskasär op der Areler Strooss.

Am Joer 1967 gouf de Grondsteen geluecht fir déi éischt Kasär fir Beruffspompjeeën hei am Land. Dat war déi Zäit eng richteg Neierung am Pompjeeswiesen. Mat 60 Mann ass et deemools lassgaangen. No an no sinn der ëmmer méi bäikomm. An do dernieft och neit Material. An den 80er Jore gouf vergréissert an um Enn stoungen eng 50 Gefierer an der Garage. An och gekacht gouf op der Areler Strooss am CIS, dem Centre d’Intervention de Luxembourg. Am September ass een op Gaasperech geplënnert, an een nach méi grousst Gebai.

