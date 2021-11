E Méindeg den Owend géint 21 Auer hat et an der Rue de Drusenheim an enger Wunneng an der Kiche gebrannt.

2 Persoune goufe verwonnt. Am Asaz waren d'Pompjeeë vun Esch, Monnerech a Schëffleng, de Samu an 2 Ambulanze vu Schëffleng.