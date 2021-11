Wéi d'Santé en Dënschdeg an engem Schreiwes matgedeelt huet, brauch ee vun e Mëttwoch un e Rendez-vous, wann ee seng Booster-Impfung wëll kréien.

No der Annonce vun den neie Corona-Mesurë vun der Regierung, grad wéi der Nouvelle, datt Leit, déi mam Produit vun AstraZeneca geimpft goufen, schonn no 4 Méint kënnen e Rappell kréien, war d’Nofro den Dënschdeg de Moie grouss - mat laange Schlaange virun den Impfstatiounen als Konsequenz. Plazeweis hunn d'Leit 3 Stonne missen op hir Piqûre waarden. Elo reagéiert de Staatsministère an de Gesondheetsministère - wéi et den Dënschdeg den Owend an engem Communiqué heescht, kéint ee sech nëmmen nach op Rendez-vous an engem vun den 3 Impfzenteren, also um Lampertsbierg, zu Esch-Belval oder zu Ettelbréck boostere loossen. Et soll een op seng Invitatioun waarden, heescht et weider.

Beim Impfrappell géing virun allem op de Vaccin vu Moderna zeréckgegraff ginn, sot d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert iwwerdeems an der Chamber.

D'Paulette Lenert

"Den CSMI huet virginn, dass et een mRNA-Vaccin soll ginn. Mir huele prioritär de Moderna elo fir d'Boosteren, well deen déi beschte Resultater huet am Boosteren a well de Pfizer fir d'Primo-Vaccination am Ëmlaf ass an och an de Praxisse bei den Dokteren a sou weider, sou dass beim Booster net onbedéngt de Choix garantéiert ass. Do huele mer mRNA sécher, sou wéi et virginn ass, awer elo preferentiell Moderna, dat awer och aus der Consideratioun eraus, dass do dee beschten Effet ass, opgrond vun den Etüden, déi kommen, wat de Booster-Effet ugeet."

Mat engem Stock vun 10.000 Dosissen Johnson&Johnson a 50.000 allkéiers vu Moderna a Biontech wier ee kuerzfristeg gutt opgestallt, sou d'Ministesch. Prognosen iwwer e puer Méint wieren awer schwiereg, well een do vun de Liwwerungen ofhängeg wier.

An deenen dräi Impfzentere kann ee sech just nach déi éischt Dosis ouni Rendez-vous sprëtze loossen.

Waarden op eng Impfung

Déi motivéiertste Leit hunn en Dënschdeg misse bis zu 3 Stonne waarden, fir sech ouni Rendezvous kënnen impfen ze loossen. No der Annonce, datt Leit, déi zwee Mol AstraZeneca kruten, schonn no 4 Méint kéinten de sougenannte Booster kréien, hunn der vill probéiert, en Dënschdeg ouni Rendezvous bäizekommen. Am Pop-Up-Impfzenter an enger Grand Surface zu Stroossen sollt bis 16 Auer geimpft ginn, schlussendlech war ee bis no 17 Auer am Asaz. 17 Persoune kruten eng éischt Dosis, 160 Leit waren do fir eng 3. Impfung.

Offiziellt Schreiwes

COVID-19 booster vaccination: Nouvelles modalités pour la prise de rendez-vous à partir du 1.12.2021

Communiqué par : ministère d'État / ministère de la Santé

À partir du 1er décembre 2021, les vaccins de rappel COVID-19 ("booster" ou "3e dose") ne peuvent être administrés que sur rendez-vous dans les 3 centres de vaccination Victor Hugo, Esch-Belval et Ettelbrück. La population adulte concernée par le booster, est donc priée d'attendre l'invitation que le gouvernement luxembourgeois lui enverra par courrier postal dans lequel les démarches à suivre seront indiquées de façon détaillée.

Dans les 3 centres de vaccination, seule la première dose peut être administrée sans rendez-vous.

Est concernée par un rappel de vaccination contre la COVID-19 toute personne ayant reçu: