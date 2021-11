Wéi d'Police matdeelt, gouf de 17 Joer ale Bryan Duarte Dos Santos fir d'lescht zu Déifferdeng gesinn.

De Vermëssten ass 1,80 Meter grouss, huet blo Aen an hat zulescht eng schwaarz Mutz, eng schwaarz Jackette an eng Joggingsbox un, souwéi beige Sneakers. E soll donieft e schwaarzen Handkoffer an eng Wallis bei sech hunn.

All Informatioun ass fir d'Police vun Déifferdeng um Nummer (+352) 244 53 1000 oder per E-Mail Police.DIFFERDANGE@police.etat.lu.