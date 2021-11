"Wann et de Kanner gutt geet, geet et an Zukunft och eisem Land gutt", esou de Serge Wilmes op der Pressekonferenz.

D’CSV wëll, dass de Bien-Être vun de Kanner an de Jugendlechen een zentraalt Zil vun der Politik soll ginn. Eng zentral Offer mat alle Servicer an Hëllefsstellunge fir d’Eltere wärend den éischten dräi Joer vun hirem Kand kéint dofir suergen, dass méi einfach kann no Hëllef gefrot ginn. Ausserdeem sollten d’Eltere méi Zäit kënne mat hire Kanner verbréngen, ouni finanziell dofir bestrooft ze ginn. Eng méi adaptéiert Work-Life-Balance wier eng Iddi, mat zum Beispill méi Deelzäit-Aarbecht, wa méiglech. Virun allem elo an der Pandemie wier d’Thema vum Wuelbefanne vun de Kanner an de Jugendlechen immens wichteg. Ma net nëmmen dowéinst, mee och generell gëtt d’Welt ëmmer méi komplex, wat eng Erausfuerderung fir déi jonk Generatioun kéint ginn. Wichteg wier et dann och d’Schoulen ze stäerken, fir dass si hir Roll als Ënnerstëtzung fir d’Kanner kann ausüben. Donieft misst dann och méi iwwer d’Risiken an de soziale Medien opgekläert ginn.