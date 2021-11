E Sonndeg am fréien Nomëtteg koum et um CR171 tëscht Schraasseg an dem Neihaischen zu engem schwéieren Accident.

En Automobilist hat hei d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer a war an e Bam gerannt. De Chauffer gouf nach op der Plaz behandelt a koum dono an d'Spidol. E Méindeg am spéiden Nomëtteg krut d'Police matgedeelt, datt den 79 Joer alen Automobilist u senge Blessure gestuerwen ass.