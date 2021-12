Insgesamt goufen en Dënschdegowend véier Leit am Stroosseverkéier blesséiert.

Am Lokale mellt de CGDIS eng Persoun, déi en Dënschdeg Owend géint 20 Auer zu Péiteng an der Rue Pierre Gregoire ugestouss a blesséiert ginn ass. Nieft de lokale Secouriste war och de Samus-Noutdokter am Asaz. Och zu Beetebuerg op der Place de la Gare gouf eng Persoun ugestouss a blesséiert, dat ëm kuerz virun 19 Auer.

Zwee weider Autosaccidenter mat jeeweils engem Blesséierte goufen et um Owend géint 18.45 Auer um CR169 tëscht Steebrécken a Leideleng, an zu Sëll op der Rue Principale géint 2 Auer moies. En Auto war do an ee Bam gerannt.