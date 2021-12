An der Restauratioun soll an Zukunft den 2G gëlle fir d'Clientèle. An de Betriber soll de CovidCheck awer ënnert 3G lafen.

Wéi ee CovidCheck-Regime gëllt dann elo fir Kantinnen, déi an de Betriber sinn? Dës Fro huet de Julien Demoulin sech gestallt, den Direkter vu Sodexo a President vun der Fedil Catering.

Zënter dem 1. November ginn d'Mesuren, déi fir den Horeca decidéiert goufen, och an de Kantinnen applizéiert, sou dass een den Ament en 3G-CovidCheck muss maachen, fir an der Kantin vum Betrib ze iessen.

Déi nei Mesurë gesi vir, dass an der Restauratioun den 2G gëllt fir Persounen, déi an de Restaurant iesse ginn. Wann d'Kantinnen an de Betriber dann elo weiderhin déi selwecht Mesuren applizéiere mussen wéi d'Restauratioun, géif dat heeschen, dass nëmmen nach geimpften a geheelte Leit an d'Kantinnen iesse kënne goen. Dëst wier awer net richteg, sou de Julien Demoulin, President vun der Fedil Catering. Salariéen, déi net geimpft oder geheelt sinn, kéinte mat engem negativen Test schaffe goen, well do den 3G-CovidCheck soll gëllen. An der Mëttegpaus an d'Kantin iesse goen, wier da fir si mat negativem Test awer net erlaabt. Dat wier net kohärent.

"Betribskantinne si kee Loisir", sou de Julien Demoulin. Den Ament gëllen an de Kantinnen déi selwecht Mesurë wéi am Horeca-Secteur. D'Fedil wënscht sech weiderhin den 3G an der Kantin, wann 2G am Horeca gëllt.

D'Fedil Catering hofft, dass ee bei den neie Mesurë kloer tëscht Fräizäit a Schaffzäit ënnerscheet. An der Mëttegpaus an d'Kantin iesse goen, gehéiert fir si nämlech net zur Fräizäit. Deemno wënsche si sech, dass an de Betribskantinne weiderhin den 3G bestoe bleift, och wann am Horeca dann den 2G applizéiert gëtt.

Wéi ee CovidCheck dann an Zukunft an de Kantinne gëlle wäert, konnt d'Santé nach net soen. Et misst een den Depot vum Gesetzestext ofwaarden.