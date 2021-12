Aus dem Plang, datt och an den Apdikten de Covid-Vaccin soll kënne gesprëtzt ginn, kéint deemno wéi nach esou bal näischt ginn.

De Staatsrot stellt nämlech a sengem Avis iwwert den entspriechende Gesetzesprojet eng ganz Partie kritesch Froen a stellt eng komplett juristesch Onsécherheet vum Text fest.

Et wiere pertinent Froen, déi sech d'Auteure wuel entweder net gestallt hätten, oder einfach d'Zäit net haten, fir se sech ze stellen. D'Regierung hätt wëlle séier en Text deposéieren, datt och an den Apdikte ka geimpft ginn, esou datt do och de Rappell gesprëtzt ka ginn, fir datt d'Impf-Campagne vun der Plaz kënnt.

De Staatsrot mécht deem Projet elo mol en virleefege Stréch duerch d'Rechnung a stellt sech queesch: alt nees géif en Text presentéiert ginn, deen an der Hetz verfaasst gouf a méi Froen opléist, wéi Léisunge presentéiert.

D'Membere vum héije Gremium stellen eng komplett juristesch Onsécherheet vum kuerzen Text fest a schwätzen duerfir eng formell Oppositioun grad wéi e méigleche Refus vun der Dispens vum zweete konstitutionelle Vott aus.

Esou wier dem Staatsrot no komplett onkloer, wéi d'Formatioun vun den Apdikter soll oflafen, fir kënne Vaccinen ze sprëtzen, wéi d'Vaccinatioun dem Apdikter bezuelt gëtt, a wéi dëst an der Nomenclature mat der CNS soll festgehale ginn.

Et wier dann och net gereegelt, ob de Patient virun der Impfung an der Apdikt nach soll bei sengem Dokter passéieren an ob den Apdikter eng entspriechend Preuve muss froen.

De Staatsrot proposéiert, fir den entspriechende Gesetzesprojet nach emol komplett mat der néideger Suergfalt a Prezisioun ze iwwerschaffen, amplaz en ënner Zäitnot duerchzedrécken.

D'Apdikte solle fräiwëlleg kënnen un engem entspriechende Vaccinatiouns-Programm deelhuelen an et misst och obligatoresch sinn, datt de Patient virdru bei sengem Dokter passéiert.

Mam Bléck op d'Ausland seet de Staatsrot, datt et an Däitschland nëmme géife vereenzelt Pilot-Projete vu Grippe-Vaccinatiounen an Apdikte ginn, an der Belsch géif zu Bréissel am Kader vum Projet "pharma on tour" de Vaccin exklusiv vu medezineschen Ekippen injektéiert ginn an a Frankräich wier souguer de materielle Kader definéiert, wou d'Impfung ze geschéien huet. All dëst gëtt am Gesetzesprojet vermësst.

Gefrot gëtt sech am Avis och, firwat dann nëmmen d'Apdikter mam Text viséiert sinn, an net och zum Beispill Kinéen, Personal vun den ambulante Fleegeservicer, Spidols-Infirmieren an Hiewane kënnen de Vaccin administréieren.