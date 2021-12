Op de Chrëschtmäert uechter d’Land preparéiert ee sech op den 2G-Regime.

D'Gemeng Déifferdeng wëll vun e Méindeg u mat deem méi strenge System schaffen - virausgesat awer, datt déi nei Funktioun vun der CovidCheck-Applikatioun fir den Handy deen Ament dann och scho fonctionéiert, wéi mir op Nofro gesot kruten. An Zukunft soll een an der App kënnen tëschent "Loisir", also 2G, an "Aarbecht", also 3G, wielen. Zu Esch da mussen d'Leit vun dësem Mëttwoch u scho weisen, ob se geimpft oder nees gesond sinn, wa se op de Chrëschtmaart wëllen. Op Nofro heescht et aus dëser Südgemeng, datt d'Sécherheetsfirma - bis déi nei Optioun an der App geet - de Leit hiren Zertifikat géing kucken, fir ze kontrolléieren, ob se geimpft oder nees gesond sinn.