D’Gespréicher tëscht Gewerkschaften, Patronat a Regierung iwwert d’Aféierung vum 3G op der Aarbechtsplaz lafe gutt.

Mee et géingen nach e puer Onkloerheete ginn, wéi d’Presidentin vum OGBL, d’Nora Back, ënnersträicht. Ënner anerem bei deem Punkt, wien d’Schnelltester wäert bezuelen. Well et keng Impfflicht gëtt, muss een de Leit de Choix loossen. Mat der Mesure vum 3G an de Betriber gëtt awer Drock op déi Salariéë gemaach, déi manner verdéngen. Et gesäit awer esou aus, wéi wa Leit, déi eng éischt Impfung maache loossen, net musse fir d’Käschten opkommen, bis se hir 2. Impfung hunn.

3G an den Entreprisen/Reportage Diana Hoffmann

D’Gewerkschafte wäerten awer un der Fuerderung festhalen, datt keen däerf wéinst dem CovidCheck entlooss ginn. "D'Sanktioune wäerte sinn, datt déi Zäit, wou een net konform ass, een net bezuelt gëtt. Do ginn et dann 2 Méiglechkeeten, entweder hëlt een da Congé oder, wann déi Méiglechkeet net besteet, wäert et eng onbezuelten Dispens ginn", seet d’Nora Back.

Weider Schwieregkeete mécht och nach den Dateschutz. De Patron soll däerfe froen, wie geimpft ass. Wien dat dann op fräiwëlleger Basis matdeelt, muss net méi all Dag säi CovidCheck weisen. Hei muss kloer sinn, datt esou eppes just kann op dës Situatioun ugewannt ginn.

En Donneschdeg den Owend oder e Freideg wäert et dann nach zu enger weiderer Sëtzung tëscht de Sozialpartner an der Regierung kommen.

