Schlecht Nouvelle fir Polizisten, déi trotz Schoulofschloss nach an der Karriär C sinn: Virun 2 Wochen huet d'Verwaltungsgeriicht eng Rei Recourse verworf.

Eng 130 Beamten hate Recours gemaach well se trotz der Reform vum Reklassement vu Staatsbeamten net automatesch mat hirem Diplom an d’Karriär B komm sinn.

D’Verwaltungsgeriicht confirméiert a sengen Urteeler d’Positioun vun der Regierung, datt et keng legal Basis gëtt fir eng automatesch Reklasséierung vun de Policebeamte. Weder d’Geriicht, nach de Minister kéinte Lächer am Gesetz fëllen, dat kéint just d’Chamber, steet nach an den Urteeler.

D’Verfassungsgeriicht huet iwweregens och tranchéiert iwwert d’Reklasséierung, vun där Policebeamte mat méi ewéi 15 Joer Anciennetéit konnte vun der Policereform vun 2018 profitéiere. D’Urteel ass nach net public, mä spillt RTL-Informatiounen no och net an d’Kaarte vun de Polizisten, déi trotz Diplom nach ëmmer an der Karriär C sinn.