D'lescht Woch ware 45 positiv geteste Persounen am Prisong zu Schraasseg - dorënner 9 Giischtercher. 35 Prisonéier waren a Quarantän.

Deemno ginn d'Visitten op 2 Visiteure pro Prisonéier limitéiert, d'Affekoten-Besich sinn an engem securiséierten Parloir, d'Prisonéier kënnen eng Stonn den Dag eraus un d'Loft an all d'Formatiounen an d'Aarbecht an den Ateliere gi bis op Weideres ofgesot. Annuléiert sinn och d'Massen an d'Gebieder am Prisong zu Schraasseg.

Wann iwwerdeem e geimpften Detenu e Risiko-Kontakt mat engem positiv Getesten huet, gëtt hien net a Quarantän gesat.

Aktuell ass de CovidCheck-System nach net Usus am Prisong, et gëtt awer driwwer nogeduecht, fir dëse System zu Schraasseg a Giwenech anzeféieren, dat speziell fir Prisonéier, déi baussent den Enceintë vun den 2 Prisonge waren, fir zum Beispill schaffen ze goen oder sech um Geriicht ze veräntwerten.

Dës Informatioune liwweren d'Justiz- an d'Gesondheetsministeschen Tanson a Lenert op eng entspriechend urgent parlamentaresch Fro vum CSV-Deputéierte Léon Gloden.