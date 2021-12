Dat huet de Generalsekretär vun der Dokteschassociatioun a Generalist Guillaume Steichen de Mëttwoch de Moien op Nofro präziséiert.

Wann ee säin Impfrappell géint de Coronavirus wëll bei sengem Hausdokter an net an engem vun den Impfzenter maachen, muss een net op d'Invitatioun waarden, wann een d'Krittären erfëllt.

D'Sekretariater géingen d'Krittäre kennen an d'Leit deemno och schonn um Telefon froen, ob déi 6, respektiv 4 Méint zanter der 2. Impfung schonn eriwwer sinn, sou de Guillaume Steichen.

De Guillaume Steichen

"D'Patiente brauchen hire Code net mat an d'Praxis ze bréngen. Et ass just fir den Dokter eng Garantie, dass deen Delai, dee virginn ass, dass dee respektéiert ass. Wann et elo bei enger Pfizer-Impfung ass, da muss jo den Delai vu 6 Méint respektéiert sinn no enger 2. Dosis. Fir eng AstraZeneca-Impfung, do ass en Delai vu 4 Méint mëttlerweil néideg an net méi 6 Méint säit dëser Woch."

Leit, déi virun hirem Delai an d'Praxisse ginn, iwwerlaaschten d'Dokteren onnéideg. Och wier et wichteg, dass elo haaptsächlech déi Leit séier eng Booster-Impfung kréien, déi e méi héije Risiko hunn, schwéier um Covid-19 ze erkranken.