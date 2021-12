"Mënscherechter an Entreprisen: Ech sinn dofir!", sou heescht de Slogan vun enger Campagne vun der Initiative pour un devoir de vigilance.

Campagne Liwwerkettengesetz / Rep. Claudia Kollwelter

Konkret geet et ëm e Liwwerkettegesetz, datt d'Initiativ schonn eng laang Zäit fuerdert. Mat 8 bekannte Gesiichter an dem Appell un de Grand public, bei der Campagne matzemaachen, wëll een op en Neits op d'Thematik opmierksam maachen.

Hoffnung op en europäescht Liwwerkettegesetz hätt een ëmmer manner, erkläert de Jean-Louis Zeien vun der Initiatve pour un devoir de vigilance:

"D'Propositioun, déi de Kommissär Didier Reynders wollt op den Dësch leeën, huet scho rëm eng Kéier d'rout Kaart gewise krut. Et sollt dëst Joer schonn 3 Mol presentéiert ginn an ass 3 Mol verluecht ginn. Et gëtt fréistens Mäerz 2022. Dat weist däitlech, wéi vill ekonomesch Interêten dohannert stinn a wéi vill Streidereien et op politeschem Plang ginn."

Dofir misst een elo mam nationale Gesetz viru kommen. Fir d'Nora Back, Presidentin vum OGBL, war et evident, d'Campagne ze ënnerstëtzen:

"Et ass eis wichteg fir déi Leit, déi beschäftegt sinn, déi iergendwou op der Welt an de Liwwerketten oder zu Lëtzebuerg eng Aarbecht maachen, wou se ënner schwierege Bedéngunge schaffen. Mee och fir den Endconsommateur, also eis alleguer, well mir et och verdéngt hunn, eng Transparenz ze hunn iwwert dat, wat mer consomméieren a wéi an ënnert wéi enge Bedéngungen et produzéiert gouf."

Fir de fréiere Politiker André Hoffmann ass kloer, datt an der Liwwerkette jidder Eenzelen eng Responsabilitéit huet. Et géif awer net duergoen, un de gudde Wëlle vun de Leit z'appelléieren:

"An et geet och net duer, un de gudde Wëlle vun Entreprisen oder Banken ze appelléieren. Well an eisem Wirtschaftssystem huet de gudde Wëlle kee monetäre Wäert, an ëm dee geet et jo meeschtens. Mir importéiere Wueren, Rohstoffer, Servicer souguer zum Deel a mer exportéiere Mënscherechtsverletzungen."

Och de Kardinol Jean-Claude Hollerich huet sech fir d'Campagne engagéiert an d'Wichtegkeet vun engem Gesetz ervirgestrach:

"All Mënsche si gläich, all Mënsche verdéngen et glécklech ze sinn an hirem Liewen. Mir musse bereet sinn, op Saachen ze verzichten, fir dat anerer zu hirem kommen. An dofir si Gesetzer do, fir dat ze reegelen."

Mat Hëllef vun enger ganzer Partie Affichë soll op en Neits op de Sujet opmierksam gemaach ginn. Leit, déi en Zeeche vu Solidaritéit weise wëllen, kënnen dës Affichen iwwer Internet eroflueden an ophänken.