Patienten aus der Psychiatrie anescht erreechen, Maueren ofbauen an anengems eppes fir de gudden Zweck maachen.

Dat stécht hannert dem Projet vum solidaresche Chrëschtmaart, deen e Freideg zu Nidderkuer am Centre Hospitalier Emile Mayrisch opgaangen ass. D’Aarbecht hannendrun huet schonn am Fréijoer ugefaangen.

Chrëschtdagsdekoratioun, kleng Kaddoen, hëlzen Haisercher, zanter Mäerz schaffe Patienten aus der Psychiatrie vun Nidderkuer an Esch, der Dagesklinik a vereenzelt och aus der Geriatrie op de solidaresche Maart hin.

Jidderengem sengem Rhythmus a senge Fäegkeeten no erkläert den Ergotherapeut Raphaël Greif. Esou banal d’Gebastels am Grupp och schéngt, Patiente wéi de Francisco Dias sinn heibäi opgaangen. Et wier Freed, besonnesch och all zesummenzeschaffen, seet de Mann, deen zanter 5 Wochen zu Nidderkuer hospitaliséiert ass.

Déi kleng Handaarbechten erfuerderen, sech op den hei an elo ze konzentréieren. D’Problemer an d’Suergen fir ee Moment ze vergiessen, sech ze ressourcéieren. Wäertvoll... mee et geet och drëms, eng Aufgab ze hunn an nees Confiance an e Liewensprojet opzebauen, erkläert d’Catherine Him, d’Coordinatrice vum Projet.

E Suchtpatient erzielt eis, hie wär elo fir d’fënneft Kéier an enger Kur. Hien hofft, datt dës déi lescht ass. Bis elo hätt hien ni bei de Gruppenaktivitéite matgemaach. Hien hätt seng Schei awer hei am Atelier iwwerwonnen, dat géif him an Zukunft weiderhëllefen, dovunner ass hien iwwerzeegt.

Iwwer all déi Méint huet sech zu Nidderkuer am Spidol e grousse Stock u klenge Schätz ugesammelt. Méi wéi 150 Patienten hunn dorunner geschafft. Elo ginn hir Wierker bis den 12. Dezember um solidaresche Maart am Hall vum Spidol verkaf. Den Erléis soll bedierftege Patienten aus der Psychiatrie zegutt kommen.