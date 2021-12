Exzeptionell Sondagen an exzeptionellen Zäiten, dat ass vläicht eng Interpretatioun vun de Resultater vun der Sonndesfro.

RTL-Artikel (30.11.21): TNS-Ilres-Sonndesfro "Du jamais vu": 10 Sëtzer géinge bei den nächste Walen nei verdeelt ginn

Wéi kënnt d'CSV aus hirem Lach eraus? Wat sinn d'Grënn fir dat schlecht Resultat vun der DP? Ass et wierklech just eng Konsequenz vun der Plagiatsaffär vum Xavier Bettel? A wat hunn d'Piraten an d'ADR richteg gemaach? De Pierre Jans huet bei jonke Politiker nogefrot an awer och bei engem Politikwëssenschaftler.

Et soll ee representativ Sondagen net kleng rieden. Allerdéngs si se eng Momentopnam. Déi Prezisioun ass der Wëssenschaft wichteg.

"Dee Sondage ass nëtzlech, fir d'Meenung am Kontext vun der Pandemie an der Diskussioun ronderëm d'Verfassungsreform ze kennen. Ma d'Sëtzverdeelung, wéi se den Ament gemaach gëtt, ass dann awer aleatoire wéinst der Marge d'erreur.", betount de Philippe Poirier, Politikwëssenschaftler op der Uni.lu.

Bei der Sëtzverdeelung hu kleng Feeler e groussen Impakt. Dobäi kënnt de Lëtzebuerg Walsystem, wou Bezierker vill Gewiicht hunn, anerer manner. Den Trend ass awer do a bei der CSV geet deen erof. Historesch schlecht Resultater, d'Jugendpartei huet es genuch mat interne Streidereien a Geriichtsprozesser. En eescht gemengten Neistart muss hier.

"Mir brauchen deen neie Wand, mir brauchen déi nei Iddien, mir brauchen d'Energie. Wa 4-5 nei Leit an e Grupp vun 20 bäikommen, da kann dat en Ënnerscheed maachen. Dat hei ass och en Appell un d'Verantwortungsgefill vun eisen Deputéierten, déi elo eventuell kéinten an d'Pensioun goen an déi sécher och hir Meritten haten.", esou den CSJ-President Alex Donnersbach.

De Message ass kloer: Roserei op déi gestane Parteikolleegen gëtt et an der DP net. 3 Sëtz wären et fir d'Partei vum Premier, mee bei der Corona-Gestioun kann een et jo wierklech kengem gerecht maachen.

"Wou d'Regierung an der Summervakanz gemengt hat, mir hätten dat schlëmmst hannert eis. Wou et elo awer nees unzitt. Wou een elo déi Leit, deenen et net wäit genuch geet, an déi Leit, deenen et ze wäit geet, vläicht op d'Féiss trëppelt. Mee et sinn Decisiounen, déi musse geholl ginn. Zweete Punkt ass natierlech déi Affär ëm de Xavier Bettel.", seet de Michael Agostini, de JDL-President.

Déi Affär géing Stëmme kaschten. Déi jonk Demokrate schützen de Premier bedéngungslos, deen 8 Joer Staatsminister ass, an enger Koalitioun mat Gebrauchsspueren.

"Virun allem d'DP géif Wieler verléieren. Dat weist eis wéi ofgenotzt d'Koalitioun ass. Zweet Hypothees: d'Wieler agéieren als Schidsriichter tëscht de Koalitiounsparteien, well se spieren, well se mierken, dass et Tensiounen an Divergenze ginn.", esou nach de Philippe Poirier.

Déi kleng Parteie profitéieren: d'Piraten, awer och d'ADR. Hir Oppositiounsaarbecht huet enger kloer Sprooch: vereinfacht, haart an ëmmer Sujeten, déi beweegen. D'Verfassungsreform zum Beispill.

"Mir krute reprochéiert, mir géifen dat als Ophänkert fir eis Polemik huelen, dat ass einfach Quatsch. D'Verfassung ass dee wichtegste Gesetzestext am Land. Dofir si mir et de Leit schëlleg, iwwer deen Text ze schwätzen.", erkläert de Michel Lemaire, de President vum ADRenalin.

Als Fazit kann ee soen: et gëtt eng Zerspléckung an der Parteielandschaft. Deen Trend hunn d'Resultater aus der Sonndesfro confirméiert.