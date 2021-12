Am Agang vu Gonnereng koum et en Donneschdeg géint 7.45 Auer zu engem méi uergen Accident. 3 Jugendlecher goufe vun engem Auto ugestouss.

Wéi d'Police bestätegt, goufen 3 Lycéesschüler ugestouss, wéi se iwwert den Zebrasträife gaange sinn. Ee vun hinne gouf méi uerg blesséiert, déi zwee aner méi liicht. De Chauffer blouf onverletzt.

Op der Plaz waren 3 Ambulanzen an 2 Samu-Noutdokteren.

Duerch den Accident op där Plaz, koum et ronderëm d'N11 an deem Beräich zu gréissere Perturbatiounen am Trafic. Géint 9.30 Auer koum d'Meldung, dass d'Strooss nees fir de Verkéier op wier.