E Méindeg war am fréien Nomëtteg am Garer Quartier an der Stad eng gréisser Policekontroll.

An der Rue de Strasbourg hunn d'Beamte véier Persounen dobäi observéiert, wéi si zesumme geschafft hunn, fir Drogen ze verkafen. Bei enger Kierperënnersichung goufe bei zwee Verdächtege Kokain a Marihuana fonnt. Bei deenen insgesamt véier presuméierten Dealere goufen ausserdeem Handyen a Boergeld fonnt. An engem klenge Bësch an der Géigend, wou déi observéiert Verdächteger e puer mol higaange waren, huet een Hond vun der Drogestaffel weider illegal Substanze fonnt, déi do verstoppt waren. De Parquet huet d'Festnam vun deene véier Verdächtegen ugeuerdent. Ee Client vun de Verdächtege krut ausserdeem e Protokoll, well hie mat enger Titche Marihuana erwëscht gouf. Eng weider Persoun huet d'Opmierksamkeet vun der Police op sech gezunn. Bei hir huet sech erausgestallt, datt si illegal am Land war. D'Sécherheet am Garer Quartier steet ëmmer nees an der Diskussioun. De Mëttwochowend gouf et zu deem Thema eng Biergerversammlung.