An de fréie Moiesstonnen ass der Police zu Kielen en Automobilist opgefall, dee mat ze héijer Vitess duerch de "Schoulwee" gefuer ass. Bei der Kontroll vum Fuerer an de Pabeieren huet sech erausgestallt, datt et e Fuerufänger wier. Den Alkoholtest ass positiv ausgefall an de Permis gouf agezunn.

Géint 4 Auer huet dann e weideren Automobilist ongewollt op sech opmierksam gemaach, wéi dësen an der Avenue de la Liberté an der Stad ouni Luuchten op der Fuerbunn vum Tram engem Policewon entgéint gefuer ass. Beim Versuch, d'Gefier ze stoppen, ass de Chauffer duerch eng Rëtsch rout Luuchte gefuer an ass och trotz bloe Luuchten a Sireen net stoe bliwwen.

Eréischt no e puer Versich konnt de Won mat den zwee Passagéier gestoppt a kontrolléiert ginn. Well keng valabel Versécherung konnt virgewise ginn, gouf den Auto immobiliséiert. Donieft stoung de Chauffer ënner ze héijem Alkoholafloss, wisou en e provisorescht Fuerverbuet krut.

Eng Rei Accidenter

Géint 5.52 Auer ass zu Alzeng an der Route de Thionville en Auto an e Bus gerannt. Hei gouf eng Persoun blesséiert. Am Asaz waren d'Rettungsdéngschter vun Hesper an aus der Stad.

Um CR132 tëscht Mënsbech an Nidderaanwen sinn da géint 6.53 zwee Gefierer accidentéiert. Zwou Persoune goufe blesséiert a vun de Rettungsdéngschter vun Nidderaanwen an aus der Stad versuergt.

Och zu Bartreng an der Rue de Luxembourg si géint 9.15 zwee Autoen accidentéiert. Eng Persoun gouf blesséiert. Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter aus der Stad.