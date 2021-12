D'Vertrieder aus dem Secteur plädéiere fir den 3G-Modell, dat gesäit d'Horesca awer anescht.

2G oder 3G? Ass eng Betriebskantinn e Restaurant oder Deel vun der Aarbechtsplaz? Déi Fro ass vun offizieller Säit nach net definitiv gekläert. Vertrieder aus dem genannte Secteur plädéiere fir den 3G-Modell, wou also en negativ Tester eng Optioun bleift.

Extrait Julien Demoulin

De Julien Demoulin, Direkter vu Sodexo a President vun der Fedil Catering, erkläert: Depuis le 1er novembre, on est soumis aux mêmes règles que l'Horeca. L'ensemble de nos restaurants d'entreprise sont soumis au 3G. Or, contrairement à l'Horeca, on n'est pas ouvert à l'extérieur. Donc, comme c'est lié au travail et non pas au loisir, nous espérons que les restaurants d'entreprise resteront dans le 3G. Nous ne sommes pas du loisir mais du professionnel.

Dëst sinn Aussoen, déi net jidderengem gefalen. Eng ganz aner Meenung wéi de Julien Demoulin huet op alle Fall d'Horesca-Federatioun.

Horesca iwwer Kantinnen / Reportage Pit Everling

Et wier net richteg, datt fir d‘Kantinnen en 3G verlaangt gëtt, dat fënnt den Horesca-President Alain Rix. Hei sollt net mat zweeërlee Mooss geschafft ginn. Et ass fir jiddereen dat selwecht. Ech gesinn net an, firwat Kantinne sollen anescht behandelt gi wéi mir. Iwwerall, wou de Mask ausgedoe gëtt a wou giess gëtt, ass 2G, fäerdeg, souwuel an de Kantinnen, Klinicken Altersheemer a Schoulen. Et muss alles iwwer de selwechte Leescht gezu ginn.

Derbäi kéim, datt den 3G nach méi schwéier ze kontrolléiere wier.

Stéchwuert Kontroll: Am Horeca-Beräich sollen Identitéitskaarte kënne kontrolléiert ginn. Den Alain Rix stellt sech d‘Fro, wéi dëst an d‘Praxis kann ëmgesat ginn. Hie fäert op alle Fall, datt dat Ganzt vill Opwand wäert ginn. Ech weess net, wéi mer dat kënne maachen. Wa beim QR-Code eng Foto derbäi wier, wier dat vill méi einfach. Mir musse rëm kontrolléieren an hu méi Aarbecht. Ech verstinn all Restriktiounen, mä et muss een ophalen, ëmmer eis op de Kapp ze schloen.

Fir den Horeca-Beräich bleift d'Covid-Zäit allgemeng eng schwéier Zäit. No de politeschen Annoncë vun dëser Woch wiere ganz vill Annulatioune komm. Chrëschtfeieren, Hochzäiten. Et hat elo bëssen ugezunn och an den Hotellen, do ass et lo rëm op Null erof. Mir sinn en Drockmëttel, fir déi aner sech sollen impfe loossen, ech fannen dat net ganz richteg.



D'Horesca-Federatioun stellt zwou kloer Fuerderungen: Éischtens missten onbedéngt déi staatlech Hëllefe fir den Horeca-Beräich weiderlafen an zweetens dierft op kee Fall méi eng Fermeture kommen. Wa mir mussen zoumaachen, da musse mer zoubleiwen. Mir musse lo kucken, datt mer mat deem ganze Knascht do kënne liewen, sou nach den Alain Rix am RTL-Interview.