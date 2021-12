D’Gemeng Lëtzebuerg wëll "an aller Rou an Iwwerluechtheet" evaluéieren, wéi et no der Biergerversammlung vun e Mëttwoch soll weidergoen.

Dat sot d’Buergermeeschtesch Lydie Polfer en Donneschdeg de Moien op Nofro hin.

Virun der Reunioun war annoncéiert ginn, et wéilt een d’Awunner vum Quartier froen, ob si nees eng privat Sécherheetsfirma wéilten. Dorop gouf et e Mëttwoch awer keng eendeiteg Äntwert vu Säite vun de Bierger an och déi politesch Responsabel hu sech net dozou virun de Leit positionéiert. Et war awer een Awunner, deen opgeruff hat, doriwwer ofzestëmmen. Doropshin wieren eng ganz Partie Hänn an d’Luucht gaangen, mä awer bei wäitem net all.

D’Buergermeeschtesch Lydie Polfer sot awer am RTL-Interview, et wéilt ee weider mam Policeminister Henri Kox no Léisunge sichen a si wier zouversiichtlech, dass dat klappt. Par conter huet si och op d’Fro vun der privater Sécherheetsfirma geäntwert: "Wa lo net wierklech konkreet Schrëtt kommen, da musse mer effektiv dat maachen."

D'CSV hirersäits huet e Mëttwoch eng gemeinsam Chamberssëtzung vun de Kommissiounen fir Bannenzeg-Sécherheet a Justiz gefrot fir do Konklusiounen no der Reunioun ze zéien.

D’Leit hätten Damp ofgelooss, sou dann d’Aschätzung vum Sater LSAP-Conseiller Tom Krieps zu der Biergerversammlung e Mëttwoch den Owend. Et wier net vill Konstruktives erauskomm. Ee vun de fundamentale Problemer, dee misst ugaange ginn, wier, datt de Garer Quartier misst Owes méi belieft ginn. Dofir misst ënner anerem déi kulturell Offer ausgebaut ginn. Méi Polizisten a Kameraen eleng, géingen de Problem net léisen.

Och de Grénge Stater Conseiller de François Benoy fënnt, datt d’Biergerversammlung hätt kënnen anescht oflafen, well senger Meenung no kéint d’Police eleng d’Problemer am Garer Quartier net léisen. Him huet gefeelt, datt ee Vetrieder vun der Santé an ee vum Familljeministère geschwat hätt. D’Santé misst hier Drogenhëllefsstrukturen upassen an de Familljeministère soll d’"Housing first"-Strukturen ausbauen, fir d’Leit vun der Strooss ze kréien. Awer och d’Staat Lëtzebuerg soll Responsabilitéit iwwerhuelen a fir Propretéit suergen an den ëffentleche Raum besser gestalten.

No de private Sécherheetsfirmen hätt op der Versammlung da keng Majoritéit geruff, soen déi zwee Oppositiounspolitiker. Dës wiere just an enger Wuertmeldung genannt ginn. D’Leit géinge sech generell méi Policepresenz wënschen an dat géing elo och passéieren, sou de François Benoy.