Zu Diddeleng soll um Site, dee bis 2005 vum Stolproduzent ArcelorMittal genotzt gouf, en neie Quartier entstoen, genannt "NeiSchmelz".

36 Hektar ginn heifir ëmgewandelt. E Groussprojet, deen am Laf vun den nächste Jore schonn déi éischt Resultater weise soll. "NeiSchmelz" soll déi aktuell Quartieren "Italien" a "Schmelz" matenee verbannen. Et ass e Groussprojet, dee sech de Staat bis elo eng hallef Milliard Euro kaschte léisst.

Quartier "NeiSchmelz"/Reportage Sabrina Backes

An enger éischter Phas muss emol de Site sanéiert ginn. Dorënner falen ënner anerem de Buedem an de Floss Diddelenger Baach. Dëst soll am Laf vun den nächste Jore gemaach ginn. An enger zweeter Phas soll et dann un de Wunnengsbau goen. D’Wunnenge sollen och de gréissten Deel vum Quartier ausmaachen. Eng 1.575 Logementer sollen hei gebaut ginn.

"Mir wäerten dovunner haaptsächlech Locatioun maachen, wäerten awer och Vente abordable maachen a mir wäerte Vente à coût modérée, dat sinn déi Leit, déi do kënnen ënnerkommen, déi keng Subventioun vun enger aide individuelle vum Wunnengsbauministère kréien.", esou de Logementsminister Henri Kox.

An enger drëtter Phas sollen dann nach kulturell Institutioune bäikomme wéi de "Centre national des collections publiques", wou Konschtwierker ausgestallt a restauréiert kënne ginn, esou d’Kulturministesch Sam Tanson.

"Majo Leit, déi sech schonn e bëssen domat auserneegesat hunn, wëssen, dass mer wierklech iwwerall un eis Limitte stoussen, dass ganz vill verdeelt ass op eng sëlleg verschidde Plazen an dass et extrem wichteg ass, dass natierlech eise Patrimoine op Plaze stockéiert gëtt, déi wierklech ugepasst sinn op d’Besoinen, souwuel Temperature wéi och d’Fiichtegkeet. An natierlech musse mer eis ofséchere vis à vis vu Katastrophen, déi kënne passéieren."

Sou wier et an de leschte Joren och e puer Mol zu Zerstéierunge vun Ausstellungsplaze komm, wéi zum Beispill de "Centre national de Literature" zu Miersch, dee vun Iwwerschwemmunge betraff war.

An engems soll awer och den industrielle Patrimoine vum Site, ënner anerem d'Stol- a Walzwierk renovéiert an nei genotzt ginn.

Ma och den ekologeschen Aspekt soll net vernoléissegt ginn. Matières-premièren a Ressourcë solle beim Ëmbau net verbëtzt ginn an hire Gebrauch reduzéiert ginn. De Fokus läit op der Geothermie, erkläert den Henri Kox.

"Dofir gi Buerunge gemaach, dat heescht, fir an eng gewësse Schicht ze kommen, wou eben Temperatur méi héich ass an dann ebe mat Technologie vun de Wärmepumpe gëtt dat dann eropbruecht, fir dass et dann an den Haiser ka verbraucht ginn."

Ofgeronnt gëtt dat Ganzt nach duerch Schoulen, Aarbechtsplazen a Butteker. NeiSchmelz gëtt also eng Mëschung aus Wunnen, Schaffen, Kultur a Fräizäit. Bis 2028 sollen dann déi éischt Wunnengen op de Marché kommen. De ganze Site soll bis 2035 fäerdeg sinn.