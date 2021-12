Déi lescht Deeg gouf et laang Schlaangen iwwerall do, wou ee sech géint de Coronavirus impfe ka loossen.

Sief et déi Temporär an Akafszenter, déi 3 grouss um Lampertsbierg, zu Esch-Belval oder Ettelbréck, oder och bei den Dokteren. Elo ass et den duebelen Appell. Leit, déi nach net geimpft sinn, kënne sech weider zu jidder Ament, och ouni Rendez-vous fir d'Impfung deplacéieren. Déi Bierger, déi de Rappell wëllen, sollen hirersäits onbedéngt op d'offiziell Invitatioun waarden. Den Zenter an den Däichwisen blouf och en Donneschdeg weider gutt ausgelaascht. Zum Gléck huet sech d'Situatioun nom Rush, en Dënschdeg awer nees normaliséiert. Eng 900 Leit kënnen hei den Dag geimpft ginn. Um Dag no der Annonce vun der Regierung, datt Leit, déi eng duebel AstraZeneca-Impfung kritt hunn, schonn no 4 Méint eng Booster-Impfung kéinte kréien, huet missen am Accord geschafft ginn.

"1.958 Leit, déi mer hei en Dënschdeg geimpft hunn. Sief et Booster, éischt Impfung, sief et zweet Impfung. Wat fir e relativ klengen Impfzentrum am Verglach zum Victor Hugot um Lampertsbierg schonn en Challenge war. Ma mat der Ekipp, déi mer hei hunn, dat huet fonctionéiert", sou de Chef-Dokter vum Impfzenter Ettelbréck, Armin Koegel.

© Jeannot Ries / RTL © Jeannot Ries / RTL © Jeannot Ries / RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Jo, et sinn ustrengend Zäite fir d'Ekippen am Impfzenter.

"Mir sinn natierlech virun allem frou iwwer jiddereen, dee fir eng éischt Impfung kënnt. Do hu mer effektiv e Manque à gagner. Dat sinn déi Leit, déi ech op där Plaz hei nach emol opruffen: Wann ech gelift kommt, impft iech, schützt iech. Sidd Deel vun deem Effort, dee mir all musse maachen, dat mir eis Häerdenimmunitéit am Land kréien", sou den Armin Koegel weider.

Éischt Impfunge ginn et och spontan ouni Rendez-vous. Wien e Rappell wëll, dee muss zanter e Mëttwoch e Rendez-vous hunn. Hei gëllt aus guddem Grond och net de fräie Choix. Jonk Leit ënner 30 kréien eng voll Dosis Biontech/Pfizer. Déi aner, eng hallef Dosis Moderna. Ausser et ginn Konterindicatiounen.

"Et ass nach derbäi ze soen, dat wëssenschaftlech och nogewisen ass, datt de Moderna op eng duebel Pfizer-Impfung wuel en Effect bénéfique huet, deen iwwer dat eraus geet, wat eng drëtt Pfiizer-Impfung géing bréngen", sou de Chef-Dokter aus dem Ettelbrécker Impfzenter.

Fir Persounen, déi mat Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft sinn, läit den idealen Zäitraum fir e Rappell bei 6 Méint. Am Fall vun enger duebeler AstraZeneca-Impfung sinn et 4 Méint. Wann deen Delai iwwerschratt géif, wier dat keen Drama. Och wann de Booster trotzdeem ze maache wier. De Chef-Dokter aus dem Ettelbrécker Impfzenter réit och zwou Wochen tëscht, zum Beispill der Impfung fir d'Gripp an dem Rappell fir Covid ze loossen. Vergiessen däerf een och net, am Fall wou ee reest, dat zum Beispill Éisträich d'Validitéit vun der Covid-Impfung op 9 Méint limitéiert huet.