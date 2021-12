All Dag ginn et Flüchtlingsdramaen un a bannent de Grenze vun Europa. Vum zweetgréisste Migratiounsstroum op der Welt kréie mir awer hei näischt mat.

Bal fënnef an eng hallef Millioune Leit hunn an de leschte Joren Venezuela verlooss. Fortgedriwwen duerch eng déif ekonomesch a politesch Kris. A wéi ëmmer sinn d'Kanner déi vulnerabelst. Am Nopeschland Kolumbien huet SOS Kannerdierfer seng Strukturen un d'Nout ugepasst.

An der Philharmonie um Kierchbierg war um Donneschden Owend den groussen Gala-Concert organiséiert vun SOS Villages enfants monde.

An der éischter Linn goung et hei drëms, Spenden fir d'Projeten ze sammelen. Ma genee sou wichteg ass et, fir eng ONG fir sou och, trotz Pandemie, am Gespréich ze bleiwen. D'Spende gouf wärend de leschte Méint nämlech dacks vergiess, wéi eis d'Sophie Glesener, Directrice vun SOS Villages am Interview, kuerz virum Concert sot.