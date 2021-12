D’Yuriko Backes soll Finanzministesch ginn an de Pierre Gramegna ersetzen, dee jo seng Demissioun ugekënnegt huet. Domat ass si déi 1. Fra op dësem Posten.

D’DP hat am fréie Freideg Nomëtteg de Bureau executif an duerno e Comité directeur vun der Partei zesummegeruff. Dono gouf d’Annonce op enger Pressekonferenz offizialiséiert.

Si wier sech der Wichtegkeet vun deem Poste bewosst a wéilt sech elo fir déi liberal Partei engagéieren, sou d'Yuriko Backes, déi zanter Kuerzem réischt eng Parteikaart vun der DP huet. Bis elo wier et hir an hirer Karriär wichteg gewiescht, net politesch gefierft ze ginn. Elo géif awer en anert Kapitel an hirem Liewen ufänken.

D'Yuriko Backes wäert dann och mat fir d'DP an d'Wale goen, dat fir den Zentrum.

De Premier @Xavier_Bettel wäert dem Grand-Duc d' @Yuriko_Backes als nei Finanzministesch proposéieren.

Domadder gëtt d'Madamm Backes déi éischt Fra op dësem Posten zu Lëtzebuerg 👏 pic.twitter.com/1LeLZaPRen — Demokratesch Partei (@dp_lu) December 3, 2021

D’Yuriko Backes ass zanter dem 1. Juni d’lescht Joer Hofmarchal (Maréchal de la Cour Grand-Ducale) a war virdru Chef vun der Vertriedung vun der EU-Kommissioun hei zu Lëtzebuerg. Tëscht 2010 an 2016 war si och héich Beamtin am Staatsministère ënnert dem Xavier Bettel a virdrun dem Jean-Claude Juncker. Si gëtt elo am Dezember 51 Joer an ass déi éischt Fra, déi de Posten als Finanzminister kritt.

© Didier Weber (RTL)

De Pierre Gramegna géing, wéi et heescht, nach de Budgetsprojet fir d’nächst Joer mat begleeden, bis en an der Chamber gestëmmt ass. Am Januar soll d’Regierungsëmbildung an engem Coup gemaach ginn, bei där och d’LSAP-Ministeren Dan Kersch a Romain Schneider duerch de Georges Engel, respektiv de Claude Haagen ersat ginn.