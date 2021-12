Do dierft et notamment ëm déi konkret Modalitéite fir d'Impfunge bei de méi klenge Kanner goen. Dorëms ass et de Moien am Regierungsrot gaangen.

D'Impfcampagne bei de vulnerabele Kanner wäert viraussiichtlech Mëtt/Enn Dezember ufänken. De Conseil Supérieur des Maladies Infectieuses schwätzt sech net fir eng generell Impfung an där Alterskategorie aus. Vill méi sollte vulnerabel Kanner geimpft ginn, déi riskéiere Komplikatiounen ze kréien, wa si sech mat Covid ustiechen. Donieft recommandéiert den CSMI de Coronavaccin och bei méi jonke Kanner, déi mat enger vulnerabeler Persoun zesumme wunnen, dat fir den Iwwerdroungsrisiko ze reduzéieren. Fir de Rescht ass et an den Ae vun de Gesondheetsexperten zu dësem Ament manner urgent, fir elo séier mat enger globaler Impfcampagne bei de klenge Kanner bis 11 Joer unzefänken.