Am Laf vun der nächster Woch soll eng Reunioun vum Comité de gérance vun der Agence eSanté organiséiert ginn, fir iwwert oppe Froen ze diskutéieren, dat schreiwen de Gesondheetsministère an de Sozialministère den Owend, nodeems d’Dokteschassociatioun AMMD dës Woch viru graven Dysfonctionnementer gewarnt huet.

Am Kader vun der Digitaliséierung am Gesondheetsberäich hunn esouwuel d’AMMD, wéi mëttlerweil och d’Gesondheetskeess CNS Handy-Applicatiounen entwéckelt, mat deenen een zum Beispill d’Dokteschrechnunge méi séier ka rembourséiert kréien. D’Zesummenaarbecht mat der Agence eSanté ass den Dokteren no awer schwiereg. Déi géing zum Beispill net genuch wäert op d’Ofséchere vun den Donnéeë leeën, esou ee Reproche vun den Dokteren, ënnert anerem well se net wéilt mat elektroneschen Ënnerschrëfte schaffen.

Wéi et e Freideg den Owend am Schreiwes vun den zoustännege Ministèren heescht, hätt een den Zenter fir Informatiounstechnologie vun der Regierung CTIE mat an d’Boot geholl, fir d’Léisung déi Doktere proposéieren z’analyséieren. Och d’CNS hätt eng extern Etude doriwwer an Optrag ginn. Wann een d’Resultater dovunner hätt géing ee weider kommunizéieren.

