D'Elterevertrieder vun de Schoulkanner aus der Stad Lëtzebuerg riichte sech an engem Schreiwes un den Educatiounsministère.

Si fuerderen, datt all d'Kanner tëschent 5 an 11 Joer da scho solle kënne geimpft ginn an datt d'Mesuren an de Schoulen entretemps verschäerft ginn.

An engem Communiqué Freideg den Owend spéit ruffe si d'Elterevertrieder aus anere Gemengen op, sech hinnen unzeschléissen an Drock op den Educatiounsministère ze maachen, fir nees méi streng Reegelen an der Grondschoul anzeféieren. Konkret froe si, datt d'Schnelltester an der Schoul sollen obligatoresch gemaach ginn, datt d'Maskeflicht bannen ëmmer gëllt, an net just wann et e positive Fall gouf, an en 3G-CovidCheck fir d'Enseignanten. En vue vun den héijen Infektiounszuelen an de Schoulen an den Inconnuen, notamment ronderëm de Long Covid, missten d'Kanner besser geschützt ginn, fannen d'Elterevertrieder aus der Stad.

E Freideg eréischt war annoncéiert ginn, datt d'Kanner tëschent dem 8. an dem 14. Dezember elo all Dag solle getest ginn, dat geet de Stater Elteren deemno net duer.