Wéi de CGDIS e Samschdeg de Moie mellt, koum et e Freideg den Owend, respektiv an der Nuecht zu e puer Accidenter.

Zu Esch an der Rue du X Septembre gouf eng Persoun op enger Motocyclette géint 18 Auer bei engem Accident mat engem Auto blesséiert. Zu Péiteng an der Nidderkuerer Strooss gouf eppes virun 19.30 Auer eng Persoun ugestouss a blesséiert. An am Rond-point Raemerich si kuerz viru 4 Auer an der Nuecht 2 Autoen accidentéiert. Hei goufe 4 Persoune blesséiert, 4 Ambulanzen an 2 Samusdoktere waren op der Plaz.