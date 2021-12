Um Site vun der fréierer Schmelz zu Diddeleng, an der Hall Fondouq goufen e Samschdeg scho fir d'5. Kéier Kleeder fir Leit an Nout gesammelt.

Dëst Gezei ass fir Refugiéen a Bosnien gemënzt. Iwwer de Wanter wäerten nees mei Flüchtlinge blockéiert sinn. Tëscht 5.000 a 6.000 Leit sinn op der Duerchrees. Eng 12.000 Mënsche sinn a Bosnien blockéiert.

D'Awunner vun Diddeleng a ronderëm hu bis an de Samschdeg Nomëtteg era Kleeder ofgeliwwert. Haaptsächlech Hären-Gezei - Gréisst Small bis Large gëtt gebraucht.

Ënnert dem CovidCheck-Regime stoung d'Manifestatioun. A ganz vill benevole Persoune waren e Samschdeg och an der Hal zu Diddeleng fir de gudden Zweck am Asaz. Dobäi war keng Hand ze vill, fir mat unzepaken.

Spéider ginn d'Këschten an e grousse Camion gepaakt an dëse fiert dann ëm den 20. Dezember erof a Bosnien. D'asbl'en "Catch a Smile" an "Diddeleng Hëlleft" hunn och dëst Joer nees e grousst Häerz fir Leit an Nout gewisen.