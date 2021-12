Wéi de CGDIS mellt, koum et e Samschdeg den Owend, respektiv a der Nuecht op e Sonndeg zu e puer Accidenter.

Op der A13 a Richtung Péiteng si géint 17 Auere 2 Autoen aneneegerannt. 2 Persoune goufe blesséiert.

Op der Areler Autobunn a Richtung Stad goufe kuerz no 22 Auer 2 Persoune blesséiert, wéi en Auto sech iwwerschloen huet.

An tëschent dem Léierhaff an der Hierheck ass kuerz viru 4 Auer an der Nuecht en Auto an e Bam gerannt, eng Persoun gouf blesséiert.