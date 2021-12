E Sonndeg géint 19.36 Auer ass zu Déierbech, Am Saifert, en Automobilist mat sengem Gefier an e Luuchtepotto gerannt.

Eng Persoun gouf heibäi verwonnt. Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Wëntger an d'Ambulanz vu Wolz.

Kuerz virun 1 Auer um Méindeg huet zu Déifferdeng an der Rue de Soleuvre en Auto gebrannt. Do blouf et bei Materialschued. Pompjeeë vu Suessem-Déifferdeng a vu Käerjeng waren op der Plaz, grad ewéi d'Ambulanze vu Suessem-Déifferdeng a vun Esch.