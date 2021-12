Wéi de CGDIS matdeelt, brennt et zu Mäerzeg an der Industriezon. E puer Dose Pompjeeë sinn op der Plaz a probéieren, d'Feier an de Grëff ze kréien.

Et soll een de Secteur evitéieren, esou nach de CGDIS op de soziale Medien. © Domingos Oliveira © Edouard Robinet © Domingos Oliveira [Feu d'envergure en cours dans la zone industrielle à Mertzig] de nombreux moyens sont engagés ou encore transit. Merci d'éviter le secteur. pic.twitter.com/nNGDsAN5By — CGDIS (@CGDISlux) December 6, 2021