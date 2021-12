Déi jonk Gréng fuerderen ënnert anerem, datt an de Schoule méi op Bio gesat gëtt an datt déi Jonk méi konsequent an d'Ernierungspolitik agebonne ginn.

"Mir fuerderen den neie Landwirtschaftsminister op, en neien Elan mat eran ze bréngen an dass en e puer Gäng eropschalt, fir d'Landwirtschaftspolitik méi nohalteg opzestellen." Dat hunn déi jonk Gréng um Méindeg de Moien op enger Pressekonferenz betount, bei där et ëm eng méi nohalteg Ernärungspolitik goung.

Et wier een engersäits mat enger Klimakris confrontéiert, déi ëmmer méi akut géif ginn, an och mat enger Kris vun der Biodiversitéit. Op där aner Säit géif et awer och e Wandel an der Ernierung vun de Leit ginn, hin zu méi Nohaltegkeet a méi Bewosstsinn. D'Politik misst déi Realitéiten unerkennen an Äntwerten ginn a Mesuren huelen. Déi jonk Gréng fuerderen ënnert anerem, datt an de Schoule méi op Bio gesat gëtt an datt déi Jonk méi konsequent an d'Ernierungspolitik agebonne ginn. A Punkto gemeinsam europäesch Agrarpolitik missten an hiren Aen op d'mannst 40% vum Budget fir Primmen fir nohalteg Landwirtschaft virgesi ginn. Eng weider Fuerderung betrëfft d'Labeling-Gesetz wat aktuell an der Chamber diskutéiert gëtt. Hei feelt et deene jonke Gréngen un Ambitioun. Hei misst definitiv nogebessert ginn, virun allem och am Sënn vun méi Transparenz fir de Konsument.