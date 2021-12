Nodeems schonn de Bau- an Automobil-Secteur mat Liwwer-Enkpäss ze kämpfen haten – an nach ëmmer hunn – spiert een och um Pabeier-Marché Tensiounen.

Bicher, déi net méi kënne gedréckt ginn, Präisser, déi explodéieren, Produzenten, déi net méi nokommen: grad am Ausland gëtt ëmmer méi vun enger Pabeier-Penurie geschwat. Ma wéi ass d’Situatioun den Ament zu Lëtzebuerg? Geet eis de Pabeier geschwënn aus?

Pabeier: e Material, wat mir am Alldag a senge verschiddenste Forme gebrauchen, a wat plazeweis sou lues knapp gëtt. Besonnesch d’Dréckereie kréien dat den Ament ze spieren, erzielt eis de Roland Dernoeden, Generaldirekter vun der Imprimerie Centrale op der Cloche d’Or. Ronn 2.000 Tonne Pabeier ginn do verschafft. Vu Broschüren, iwwer Bicher, Visittekaarten, bis Enveloppë ka quasi alles bedréckt ginn. Ma d’Branche huet iwwert déi lescht Jore staark ofgeholl, erkläert de Roland Dernoeden. Ee Grond wier d’Digitaliséierung, duerch déi d’Demande no Pabeier jorelaang konstant erofgaangen ass. Elo klëmmt se awer op eemol nees – an dat séier.

Roland Dernoeden: “Duerch déi Pandemie ass d’Ekonomie jo gestoppt ginn. Dunn ass et besser gaangen an do si vill Firme wéi Amazon oder Ikea, déi massiv ‘pâte à papier’ kaf hunn. Dat ass eng Matière Première vum Pabeier. An déi maachen dann hir Këschten, fir dass si hiren Internetbusiness kënne maachen. An den Drécker ass dee leschten an der Chaîne, dee muss dat dann aushalen.”

Dës Entwécklung bréngt mat sech, dass de Präis vum Pabeier explodéiert ass. Eleng dëst Joer war et eng Hausse vu 25 bis 30%. “D’Pabeier-Fournisseure ginn eis e Präis, 100 Euro soe mer mol an da kréie mer d’Facture an do steet dann 140 Euro. Dat versteet kee Mënsch, a mir och net”, beschreift de Roland Dernoeden déi ugespaant Situatioun. Héich Transportkäschten an Energiepräisser féieren dozou, dass eng Rëtsch zousätzlech Fraisen dobäikommen. Eng Präis-Hausse, déi d’Imprimerie Centrale deemno wéi un hir Clientë muss weiderginn. E weidere Problem wieren awer och d’Livraisounszäite vum Pabeier. 8 bis 12 Woche misst ee mëttlerweil op Pabeier-Commandë waarden.

Bei de Librairië par conter ass d’Lag nach relativ entspaant. Ofgesi vu méi laange Liwwerzäite fir verschidde Bicher, wieren d’Konsequenze vum Pabeier-Manktem nach net ze spieren, esou de Paul Ernster vun der Librairie Ernster. En vue vu Chrëschtdag, wou d’Buch nach ëmmer e beléifte Kaddo ass, sinn d’Stocken opgefëllt ginn. Zu Enkpäss dierft et deemno bei Bicher, déi dem Standard-Format entspriechen, net kommen. Trotzdeem kéint de Paul Ernster sech virstellen, dass d’Präisser fir Bicher an Zukunft no uewen ugepasst ginn.

Ma wat bedeit dat alles fir d’Pabeier-Fabriken? Déi Betriber, déi u sech un der Quell sëtzen? Fir dat erauszefannen, si mir op Virton gefuer. Just hannert der belscher Grenz ass eng vun de gréisste Pabeier-Fabricke vun Europa. Op 100 Hektar fënnt een zwou Produktiouns-Unitéiten: et gëtt nämlech net just Pabeier hiergestallt, mee och den Zellstoff – also d’Matière Première, déi gebraucht gëtt, fir de Pabeier ze maachen. Déi héich Demande misst der Entreprise also an d’Kaarte spillen – mee dat wier leider net de Fall, erkläert den Giovanni Lo Presti, Generaldirekter vu Burgo Ardennes.

Giovanni Lo Presti: “Natierlech erméiglecht déi kleng Offer um Marché, eis Produktiouns-Kapazitéiten zu 100% ze notzen, mee et arrangéiert eis net. Obscho mir komplett ausgelaascht sinn, produzéiere mir mat enger negativer Marge. D’Präisser fir d’Energie a fir d’Chemikalie sinn esou geklommen, dass mir net méi kapabel sinn dat opzefänken - och net andeems mir eis Produite méi deier verkafen.”

Do dernieft mengt den Giovanni Lo Presti net, dass d’Demande no Pabeier an d’Luucht gaangen ass. Se wier just rëm op deem selwechten Niveau wéi virun der Pandemie. Ma verschidde Facteuren droen dozou bäi, dass d’Offer méi kleng ginn ass. Wéi zum Beispill de Fait, dass vill Pabeier-Fabricke wéinst der Pandemie d’Produktioun vu grafeschem Pabeier agestallt hunn, fir a méi sécher Secteuren eranzeklammen.

Giovanni Lo Presti: “En anere Punkt ass, dass asiatesch Länner wéi China a Korea kee Pabeier méi exportéieren. D’Transportkäschte sinn extrem an d’Luucht geschoss: ee Container vu China bis Europa kascht haut tëscht 13.000 a 15.000 Dollar. Méi deier wéi de Pabeier, deen dran ass. Gläichzäiteg explodéieren d’Energiepräisser. Also huet China decidéiert, all energie-intensiv Aktivitéiten ze stoppen, déi keng strategesch Valeur fir hiert Land hunn. An dorënner fält och de Pabeier.”

Réischt wann déi global Ekonomie sech erhëlt a rëm Pabeier aus dem Ausland ka geliwwert ginn, géing et zu engem Equiliber tëscht Offer an Demande kommen, mengt den Giovanni Lo Presti, dee scho méi wéi 30 Joer Erfarung an der Pabeier-Industrie huet. A sengen Ae kéint dat awer nach daueren. Wat d’Zukunft vu Burgo Ardennes ugeet, misst een driwwer nodenken, aner Produiten hierzestellen, vue dass d’Demande fir de Pabeier laangfristeg gesi wuel erofgoe wäert, esou den Giovanni Lo Presti: “Déi wuel an allen Aspekter villverspriechendst Produite sinn den Ament sécherlech Verpackungen.”