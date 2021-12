Zil vum "Guide de bonnes pratiques d’hygiène" ass et qualitativ héichwäerteg Iesswueren op de Lëtzebuerger Marché ze bréngen.

An der Chambre des Métiers ass déi 3. Editioun vum «Guide de bonnes pratiques d’hygiène» virgestallt ginn. Dësen ass d’ Referenz fir Betriber déi am Liewensmëttelberäich aktiv sinn. E soll d’Hierkonft an d’Hygiène vun de Liewensmëttel fir de Verbraucher garantéieren. Nei an der Editioun sinn ënner anerem Bestëmmungen iwwer den Asaz vun Allergenen oder Zousazstoffer.

Zil vum "Guide de bonnes pratiques d’hygiène" ass et qualitativ héichwäerteg Iesswueren op de Lëtzebuerger Marché ze bréngen. De President vun der Chambre des Métiers, Tom Oberweis: "Aus dësem Grond leeë mir grousse Wäert dorop dass mir grad an dësem wichtegen Domaine wéi der Sécurité Alimentaire eisem Secteur kënnen een Instrument zur Verfügung stellen dat den Acteuren erméiglecht schnell an sou onbürokratesch wéi méiglech en héijen Hygiènesstandard an hirem Betrib ze schafen."

1998 ass den éischten "Guide de bonnes pratiques d’hygiène" erauskomm. Am Laf vun de Joren ass dëse Guide reegelméisseg un nei Bestëmmungen a Geforen am Liewensmëttelberäich ugepasst ginn. E Beispill fir eng potenziell Gefor sinn Allergenen. Den Tom Oberweis: "Et si ganz vill Leit, déi hunn Allergien. An do ass et wichteg, dass eis Betriber genau wësse wéi eng Allergenen an de Produite sinn an dass se och preparéiert sinn, wéi se hire Clients sollen erkläre wat an de verschiddene Produiten dran ass. Do geet et wierklech em Liewensmëttelsécherheet, dass ee genau weess, wann ech eppes iessen, sinn do Nëss dran oder wat ass do genau dran? Wéi eng Allergene sinn dran?"

Den Tom Oberweis iwwer Allergenen

Mee et sinn awer och nei Bestëmmungen am Guide dobäi komm. Des bezéien sech op d’ Informatiounen iwwer Matière Premièren. An der neier Editioun vum Guide gëtt ënner anerem dem Ëmgang mat bis elo onbekannte Liewensmëttele wéi Insekten oder Cannabis gereegelt. Och soll iwwer zougeloossen Zousazstoffer an de Liewensmëttel an déi erlaabte Quantitéit heifir informéiert ginn.

Am "Guide de bonnes pratiques d’hygiène" ginn et dann och Detailer fir déi eenzel Betriber aus dem Liewensmëttelberäich. Den Interessi geet awer och iwwer de Secteur eraus. Caféen a Restaurants hunn sech schonn nom Guide ëmfrot. Dofir gëtt dësen och elo gratis un d’Gastronomie verdeelt.

De Guide ass och fir de Konsument gratis a kann um Internet erofgeluede ginn. Dat geet iwwer den online Site haccp.yde.lu oder iwwer dee vun der Sécurité alimentaire.

Hei geet et bei de Guide!