D‘Elterevertriedung vun der Stad Lëtzebuerg fir d‘Schüler aus der Grondschoul fuerdert, datt d‘Covid-Mesuren an de Schoulen nei adaptéiert ginn.

D‘Zuelen aus de leschte Woche wiere beonrouegend a géifen och den Alldag vun de Schüler beaflossen.

A ville Gemengen, esou bedauert d‘Elterevertriedung aus der Stad, géifen déi aktuell Mesuren net richteg ëmgesat ginn, esou perséinlech Erfarungen vun de Vertrieder. D‘Mesurë fir de Cycle 1 bis 4 vum Staat géifen net wäit genuch goen a wieren net effikass, esou de Member Jean-Marc Cloos.

„D‘Gemeng huet eng Responsabilitéit. Den Artikel 58 vum Schoulgesetz seet, datt d‘Gemeng soll fir d‘Sécherheet an de Schoulen zoustänneg sinn. Also huet sech och déi Moossnamen, déi vum Educatiounsministère kommen, duerchzesetzen. Do musse Konsequenze kommen, wann dat net esou soll gewiescht sinn.“

Vu Säite vun der Stater Elterevertriedung fuerdert een ënner anerem, datt d‘Schnelltester an de Schoulen obligatoresch an net ewéi bis ewell just mat der Zoustëmmung vun den Elteren duerchgefouert ginn.

„Mir sinn der Meenung, datt een och nees iwwert d‘Masken diskutéiere muss. D'Maskeflicht an de Schoulen ass zum Deel ofgeschaaft ginn. Mee vue, datt d‘Zuelen national bei de Kanner vu 450, 550, ob 650 d‘Woch klamme mussen, fir dësen Ament méi streng Mesure kommen. “

Vu Säite vum Educatiounsministère stellt ee kloer, datt bis d‘Chrëschtvakanz keng nei Mesuren an de Schoule geplangt sinn. D‘Eltere wéilten hir Kanner och testen, esou d‘Francine Vanolst Coordinatrice vum Educatiounsministère.

„Mir hunn eng ganz héich Participatioun. Déi läit bei iwwer 98% an de Cyclen 2 bis 4.“

Déi national Elterevertriedung géif sech iwwerdeems ëmmer nees géint eng Maskeflicht an de Schoulen ausschwätzen, esou d‘Vertriederin vum Ministère.

Vu Säite vun der Stad Lëtzebuerg géif een déi nächst Deeg juristesch préiwen, ob eppes méi kéint an de Schoulen ënnerholl ginn. Bis ewell awer géif een de Consignë vum zoustännege Ministère nogoen, esou d‘Stater Schäffe Colette Mart.