Si si jo ee vun de Laboen, wou een e PCR-Test ka maachen. Et kënnt ëmmer nees zu Frechheeten a rezent gouf och eng Infirmière kierperlech ugegraff.

Dass de Klima méi rau gëtt, confirméiert e Communiqué vun de Laboratoires KetterThill vun e Méindeg den Owend. Si si jo ee vun de Laboen, wou een e PCR-Test ka maachen, an hätte sech wéinst der grousser Demande och mussen upassen. An der Lescht géif een awer feststellen, dass vill Patienten ëmmer méi aggressiv wieren. Hir Mataarbechter, sief et Infirmièren, Sekretären oder Biologen, géife reegelméisseg verbal Frechheete gemaach kréien. Viru Kuerzem wier och eng Infirmière carrement kierperlech ugegraff a blesséiert ginn.

Eng Situatioun, déi d’Direktioun vum Labo schaarf verurteelt, an och net géif toleréieren. Eng psychologesch Hëllef fir agresséiert Salariéeë gëtt elo dann och erméiglecht.

Pressecommuniqué

Dépistage COVID-19, climat anxiogène dans les laboratoires

Depuis de longs mois, la crise sanitaire COVID 19 engendre du stress pour tous, patients comme soignants.

Pour répondre à la forte demande et améliorer le confort du patient, les laboratoires Ketterthill ont renforcé leur organisation spécifique pour prendre en charge les patients avec des ouvertures de plages horaires dédiées pour les tests PCR Covid-19, et ce, sur rendez-vous.

Dans chaque laboratoire, des affiches ont été mises en place afin de sensibiliser les patients sur les mesures barrières et les informer sur les modalités des dépistages PCR Covid-19.

Malgré toute la communication faite en laboratoire et sur notre site, l'agressivité des patients est de plus en plus forte et fréquente. Nos collaborateurs (infirmiers, secrétaires et biologistes) sont confrontés quotidiennement à des débordements verbaux le plus souvent, jusqu'à ces derniers jours où une de nos infirmières a été agressée physiquement.

La Direction du laboratoire ne peut tolérer ce genre d'acte et soutient pleinement ses équipes dans ces moments difficiles. Une aide psychologique a été mise en place pour les salariés agressés qui en font la demande.

Notre mission première est de prendre en charge des patients pour raison médicale, afin d'apporter une aide au prescripteur pour le diagnostic.

Il est inadmissible que des patients agressent notre personnel pour des raisons d'organisation qui ne leur conviennent pas.

Nos équipes sont mobilisées afin de prendre en charge les demandes des patients de façon optimale, nous attendons compréhension et bienveillance à leur égard.

Chacun peut retrouver tous les renseignements sur le site www.ketterthill.lu.