Am Kader vun den Ermëttlunge wéinst engem arméierten Iwwerfall, de 5. Dezember an der Avenue de la Liberté, sicht d'Police judiciaire no Hiweiser.

Wien de 5. Dezember tëscht 12.30 an 13.15 Auer verdächteg Handlungen zu Déifferdeng an der Avenue de la Liberté gesinn huet, soll sech bei der Police ënnert der Nummer 244 60 7777 oder per Mail op den spj.rgb@police.etat.lu mellen.