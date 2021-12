Dat bei 80 Covid-Kontrolle vun der Police tëscht dem 29. November an dem 5. Dezember.

Virun allem gouf gekuckt, ob de CovidCheck-System am Horeca-Beräich a bei soss Evenementer respektéiert gëtt. An der Stad goufen an zwee Lokaler Verstéiss constatéiert. Hei gouf e Rapport un déi zoustänneg Autoritéite weidergeleet. Eenzelpersounen, déi géint déi sanitär Bestëmmunge verstouss hunn, kruten eng Amende.